Алексей Текслер рассказал, что будет есть на Новый год

СЕГОДНЯ 20:33 2019-12-29T20:38:50+03:00

А еще где и с кем будет отмечать праздник

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Перед Новым годом Миша Текслер взял интервью у своего папы — губернатора Челябинской области. Алексей Текслер рассказал сыну, как в детстве встречал Новый Год, какие в их семье есть новогодние традиции, и какое у него любимое праздничное блюдо. Добрый праздничный ролик вышел на Youtube-канале медиацентра гимназии №80, где учится Миша.

— Самая главная традиция в нашей семье — мы вместе своими руками делаем новогодние игрушки на елку. А еще покупаем подарки для наших родных и близких, и поздравляем их с новым годом, — ответил Алексей Текслер на один из вопросов сына.

Новый год губернатор будет отмечать дома с семьей и друзьями. Одним из главных блюд на столе будет холодец с горчицей — по словам Алексея Текслера, это его любимое праздничное угощение.

Миша Текслер взял новогоднее интервью у папы-губернатора.Какое самое любимое блюдо у Губернатора? Как Алексей Текслер в детстве встречал Новый Год? И существует ли Дед Мороз? Наш юный корреспондент Миша встретился с Губернатором Челябинской области и узнал ответы на эти и другие вопросы. #Текслер #Губернатор #Texler #online #детскиеновости #хорошиеновости #новостичелябинска #онлайн #Челябинск #Chelyabinsk #Russia #школьныеновости #крутойпроект #этоинтересно #нужнознать #гимназия80 #интересно #приколы #новости #школачелябинск #челябинскдети #длядетей #каксделать

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ИСТОЧНИК KP.RU