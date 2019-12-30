«Хочу стать учителем физкультуры. Подари мне телевизор»: нескромные просьбы детдомовцев Челябинской области шокировали деда Мороза
Житель Магнитогорска Дмитрий Долгов вместе со своей девушкой ходил по торговому центру, покупал подарки к Новому Году. Молодые люди увидели елочку, на которой висят открытки с желаниями ребят из детских домов. Это новогодняя акция: всем неравнодушным людям предлагают стать Дедом Морозом для незнакомого ребенка и купить ему подарок. Дмитрий начал читать открытки: айфон, плейстейшен, квадрокоптер…
«Я хочу стать учителем физкультуры. Подари мне телевизор», — пишет мальчик. А почему не мяч? Потенциальный Дед Мороз был в шоке. Он записал видео с обзором желаний и выложил в соцсети.
Что на это ответили волонтеры и директор детдома читайте в материале: «Айфон, квадрокоптер, плейстейшен: новогодние желания детдомовцев из Челябинской области шокировали Деда Мороза».
Айфон, квадрокоптер, плейстейшен: новогодние желания ребят из детдома Магнитогорска шокировали Деда Мороза.
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