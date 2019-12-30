Айфон, квадрокоптер, плейстейшен: новогодние желания детдомовцев из Челябинской области шокировали Деда Мороза

В супермаркетах Челябинской области стоят елочки, украшенные открытками с новогодними желаниями детдомовцев. Любой посетитель магазина может сделать небольшое новогоднее чудо — одарить сироту. Казалось бы, стать для кого-то Дедом Морозом так здорово и так просто! Вот только акция заканчивается, а на елках так и осталось висеть несколько открыточек...

Неужели желания не всех детей исполнятся? — беспокоится жительница Магнитогорска Ирина Гой в соцсетях. — Просьба неравнодушных подъехать и купить то, что вам по карману. Пусть детки верят в сказку!

ВМЕСТО МЯЧА — ТЕЛЕВИЗОР

Пользователи соцсети даже поругались.Одни пишут, что там такие желания — зарплаты не хватит. Другие утверждают: мол, это ваши избалованные дети просят дорогущие подарки, а в детдоме ребята другие — скромные. Спор разрешил житель Магнитогорска Дмитрий Долгов, который снял елочку на видео.

— Что тут у нас? Пацан учится в 9 классе. Пишет: «Мне 16 лет. Подарите Playstation 3», — комментирует Дмитрий, рассматривая открытки. — Я в 16 лет уже сам работал.

Айфон, квадрокоптер, плейстейшен: новогодние желания ребят из детдома Магнитогорска шокировали Деда Мороза.

Кто не в курсе, «плейстейшн» — это компьютерная приставка, которая стоит 7 — 20 тыс. руб. Б/у на авито — от 5 000 руб.

Вот еще примеры желаний с елочки: «Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Егор. Мне 15 лет. Четверть закончил хорошо. Я хотел бы, чтобы ты подарил мне на Новый год квадрокоптер» и «Я хочу стать учителем физкультуры. Подари мне телевизор». А почему не мяч?

Большинство же просят телефоны, причем, некоторые не стесняются указывать, что им нужен именно IPhone или Galaxy 10 (40 — 80 тыс. руб.). И только один ребенок, чье желание осталось неисполненным, попросил «елку с семью гирляндами для всей группы». Малой подумал не только о себе.

Одно из неисполненных желаний - дорогущая игровая приставка. Кадр из видео Дмитрия Долгова.

20 ПОДАРКОВ НА РЕБЕНКА

Все дети, попавшие на видео, из разных учреждений. Но их объединили нескромные желания. Неудивительно, что они остались неисполненными. Дед Мороз в шоке.

Кстати, сейчас распространено мнение, что в детдома вообще нельзя возить подарки. Мол, под Новый год несчастные сироты, объевшись конфет, уже начинают кидаться ими друг в друга. А телефоны от спонсоров там у каждого. Дети не знают цену вещам, быстро ломают их и тут же получают взамен новое. Так и вырастают люди с психологией иждивенцев и лозунгом «Я сирота, мне все должны».

Звоню директору челябинского детского дома «Акварель» Марине Ушаковой. И не успела я задать вопрос…

— Вы о токсичной помощи хотите поговорить? — опередила Марина Александровна. — Эту тему активно муссируют сейчас в соцсетях. Есть люди, которые против помощи детдомам, потому что они против существования самих детдомов. Но мы есть. От этого никуда не деться. Возможно, в некоторых многодетных семьях дети не видят даже того, что имеют ребята в детдомах. Но это не означает, что у нас по 20 подарков на ребенка. Это миф.

В магазинах ставят ящички для подарков сиротам.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК — КИНО

Открытки ребят из «Акварели» тоже висели на магазинных елках.

— Но никаких заоблачных желаний типа айфонов дети нашего детдома никогда не писали. Если у кого-то появляются такие мысли, мы их отговариваем. Видимо, так не во всех детских домах, — говорит Марина Ушакова. — Наши воспитанники просят, например, спортивные перчатки, бутсы для футбола. В этот раз мы попросили у своих спонсоров три пары коньков и продукты. Дети вместе с сотрудниками составили список, чтобы приготовить угощение для новогоднего стола.

Марина отмечает, что острой нужды у детдомов, действительно, нет. Государство неплохо помогает.

— В плане досуга для детей ситуация не очень хорошая. Поэтому вместо конфет мы всегда просим купить билеты в кино, вместо игрушек — наборы для творчества или спортивные товары. Мячи у нас — просто расходный материал! Если подарков много, не отдаем все сразу, растягиваем до 8 Марта.

Деду Морозу приходится нелегкоФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

НУЖНЫ ПЕЛЕНКИ И СМЕСИ

Чем бы мы ни одарили сироту, мы не сможем дать ему главного — заботы и внимания любящих родителей. Есть дети, которые лишены этого с самого рождения.

— Айфон — блажь и бред. Если хочется помочь, купите то, что действительно нужно. Больничным сиротам постоянно не хватает пеленок, смесей, подгузников, — говорит администратор группы «Помощь детским домам и малоимущим семьям» Ольга Шкода. — Думаю, многим под силу раз в месяц купить пачку подгузников или перечислить немного денег на зарплату няничек для больничных сирот. Ведь медсестрам некогда ухаживать за такими малышами, и они с рождения совсем одни.

Кому "айфон" от Деда Мороза?Фото: Иван ВИСЛОВ

ДЕЛА ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА

Помочь больничным сиротам: vk.com/bolnichnie_siroti

Помочь тяжелобольным детям и детям из кризисных центров: vk.com/dobryaki174

Список детских домов Челябинской области (о необходимой помощи узнавайте в администрации конкретного учреждения): minsoc74.ru

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