Чем 2019-й запомнился южноуральцам

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-30T10:15:18+03:00

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До конца 2019-го осталось прожить сегодня и завтра. Городской телеграм-канал «Челябушка» поддерживает традицию подведения итогов и вспоминает главные события года для Челябинска и области.

1. Взрыв в Магнитогорске. Технически это событие прошлогоднее, однако 2019-й начинался с разборов завалов взорвавшегося дома на улице Карла Маркса, поэтому мы внесли его в список по умолчанию. Погибли 39 человек. Дом впоследствии привели в порядок, разделили надвое и нанесли на стены граффити в память о жертвах.

2. В Челябинской области сменилось руководство. В отставку ушел Борис Дубровский, из Москвы прислали Алексея Текслера. Многие сферы в регионе получили толчок для развития. Прекращение бездумной оптимизации в медицине, передача полномочий по транспорту на областной уровень и еще много такого, от чего положительный эффект мы увидим в будущем.

3. Разочарование года. Главные мероприятия саммитов ШОС и БРИКС по решению президента России Владимира Путина перенесены из Челябинска в Санкт-Петербург. Второстепенные, а их два десятка, все-таки оставили нашему городу. Деньги, направленные на благоустройство в рамках подготовки к форумам, тоже.

4. Сменилась в этом году власть не только в регионе, но и в южноуральской столице. Осенью депутаты избрали мэром Наталью Котову, которая прежде трудилась в качестве исполняющей обязанности градоначальника и вообще была не новичком. Первое, что она сделала для городской политики — представила новую структуру администрации.

5. Один из самых неудачных сезонов челябинской команды «Трактор» за всю историю выступлений в КХЛ. Ребята из рук вон плохо играли, болельщики противились, дело дошло до внутреннего конфликта, замены тренера, писем губернатору, требований отставки директора и атаки на местную спортивную журналистку Олесю Усову.

6. Добро пожаловать в аэропорт Игорь (Курчатов)! Открытие обновленной воздушной гавани сопровождалось смехом сквозь слезы, годный вышел мем. Рабочие не успели вовремя приделать к фасаду буквы фамилии знаменитого физика-ядерщика, поэтому люди стали шутить, именуя аэропорт просто Игорем, а поисковики — выдавать это имя вместо прежних названий.

Спасибо, 2019-й! Мы тебя не забудем!

ИСТОЧНИК KP.RU