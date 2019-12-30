«Трактор» сделал подарок на Новый год 11-летнему болельщику

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-30T10:26:05+03:00

Хоккеисты «Трактора» во время тренировки показали мальчишке несколько игровых приемов. Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

Павел Заякин написал письмо на «Елку желаний» и исполнил мечту — потренироваться вместе с игроками

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Мальчику в пять лет поставили диагноз — серьезное гематологическое заболевание (проблемы со свертыванием крови). Мама Паши Заякина Светлана рассказала, что из-за такого диагноза врачи запретили сыну заниматься травмоопасными видами спорта. 11-летний мальчишка сейчас ходит в плавание.

Сам Паша признался, что во дворе иногда катается на коньках, и всегда мечтал выйти на лед и потренироваться с игроками «Трактора». Об этом он написал в своем письме на «Елку желаний». Напомним, это всероссийская акция, во время которой дети отправляют желания представителям власти — Я один занимаюсь на площадке во дворе вместе с папой. Он у меня был капитаном дворовой команды. Наверное, любовь к хоккею у меня от отца, — сказал Паша Заякин.

Хоккеисты «Трактора» во время тренировки показали мальчишке несколько игровых приемов, помогли освоить азы техники катания, бросков по воротам.

— Было и весело и сложно. Главное, что я забил гол вратарю «Трактора» Владиславу Сухачеву, — делится эмоциями Павел.

— Когда мечты сбываются, это радостно и родителям и самим детишкам, — поблагодарила команду «Трактор» Светлана Заякина.

Напомним, сегодня в Челябинске «Трактор» сыграет матч очередного тура чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (начало в 19.00).

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ИСТОЧНИК KP.RU