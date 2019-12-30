«Как тебе такое, Илон Маск?»: житель Челябинска сделал копию нашумевшей автоновинки изобретателя

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-30T11:00:37+03:00

Электрокар обошелся ему всего в 11 тысяч рублей

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Челябинец Александр Родионов, обклеивший «Жигули» пятью миллионами рублей, снова тюнинговал свое авто и всех удивил. «Семерку» он превратил в «кибертрак» — новый электромобиль компании Tesla, одним из основателей которой является Илон Маск. Стоимость электрокара — от 2,5 млн руб., а его уральская копия обошлась в 11 тысяч.

Александр хотел сделать машину максимально похожей, но без существенных затрат. Поэтому использовал самые доступные материалы: деревянные брусья, гипсокартон, листы ПВХ и пленку. На создание «кибертрака» ушло восемь дней.

Так «лямовоз» превратился в электрокар. Фото: Александр Родионов

— По городу я на нем не ездил, только по деревне. Люди очень весело реагировали. Каждый оборачивался, удивлялся, что это за машина такая. Автомобилисты сигналили, смеялись. По правилам на такой машине ездить нельзя, я интересовался у инспекторов. Поэтому в скором времени «Жигули» обретут свой прежний вид, — рассказал Александр корреспонденту КП-Челябинск.

В процессе. Фото: Александр Родионов

Челябинец мог быть первым, кто сделал копию нашумевшего электрокара. Но его на несколько дней опередили блогеры из Москвы. Парни заморочились: специально купили автомобиль, распилили его где надо, саму конструкцию сделали из металла. Потратили на все 80 тысяч.

Александр пошел другим путем, не стал «резать» «семерку», потому что она ему еще пригодится. Весной он собирается поехать на ней в Дубай.

Житель Челябинска сделал кибертрак, как у Илона Маска.Видео: Александр Родионов

СПРАВКА «КП»

Электрический пикап Cybertruck стал шестым автомобилем компании Tesla. Его представили как машину, обеспечивающую максимальную защиту пассажиров — корпус сделан из сверхпрочной нержавеющей стали, которая используется для создания космических ракет. Создатели уверяют, Cybertruck пуленепробиваемый. Стекла тоже усиленные и не бьются. Их прочность продемонстрировали на презентации, бросив в стекло металлический шар.

tesla_official TESLA ARMOR GLASS Ultra-strong glass and polymer-layered composite can absorb and redirect impact force for improved performance and damage tolerance

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ИСТОЧНИК KP.RU