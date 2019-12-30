В Челябинске зафиксированы рекордные дневные пробки

СЕГОДНЯ 10:47 2019-12-30T10:49:22+03:00

Обычно загруженность челябинских дорог днем оценивается в четыре балла Фото: Андрей АБРАМОВ

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В предпоследний день уходящего года Челябинск встал в семибальных пробках, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Такая ситуация для города — редкость: вероятно горожане, которые любят делать все в последний момент, бросились покупать подарки и продукты к праздничному столу.

— Загруженность автодорог Челябинска необычно высока. Сейчас в городе семь баллов, что на четыре балла выше обычного, - сообщили КП-Челябинск в компании «Яндекс».

Примечательно, что в привычный утренний час пик пробки оценивались всего лишь в четыре балла что нетипично мало. Хотя в среднем по утрам движение на дорогах оценивается в семь баллов.

В настоящий момент затруднено движение на центральных магистралях: проспекте Ленина, улицах Цвиллинга, Воровского и Худякова. Небольшой затор образовался возле ТРЦ «Алмаз».

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ИСТОЧНИК KP.RU