2019-12-30T10:23:21+03:00
Общество

В Челябинске создали гигантскую елку из 134 автомобилей

Так автолюбители поздравили горожан с наступающими праздниками [видео]
Ирина Фадюшина
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В акции приняли участие несколько автоклубовВ акции приняли участие несколько автоклубовФото: кадр с видео
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Челябинские автолюбители устроили предновогодний флешмоб. 134 легковушки выстроились с форме гигантской елки на парковке арены «Трактор». Видео, снятое с воздуха появилось в соцсетях.

Капоты и крыши автомобилей украсили мигающими гирляндами. Сначала импровизированная елка мерцала, а затем водители включили фары, осветив парковку.

А между тем челябинцы вовсю готовятся к встрече 2020 года. Мы собрали фотографии сказочно красивых Снегурочек, которые дарят праздничное настроение детям (и не только!). А вот бесстыжая пластиковая девица в витрине секс-шопа на Кировке вызвала негодование у семей с детьми.

Что хотят получить в подарок челябинские дети рассказали волонтеры и директор приюта. Честно признаться, мы в шоке. Оцените и вы, перейдя по ссылке.

Гигантская автоелка в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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