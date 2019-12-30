В Челябинске создали гигантскую елку из 134 автомобилей
Челябинские автолюбители устроили предновогодний флешмоб. 134 легковушки выстроились с форме гигантской елки на парковке арены «Трактор». Видео, снятое с воздуха появилось в соцсетях.
Капоты и крыши автомобилей украсили мигающими гирляндами. Сначала импровизированная елка мерцала, а затем водители включили фары, осветив парковку.
А между тем челябинцы вовсю готовятся к встрече 2020 года. Мы собрали фотографии сказочно красивых Снегурочек, которые дарят праздничное настроение детям (и не только!). А вот бесстыжая пластиковая девица в витрине секс-шопа на Кировке вызвала негодование у семей с детьми.
Что хотят получить в подарок челябинские дети рассказали волонтеры и директор приюта. Честно признаться, мы в шоке. Оцените и вы, перейдя по ссылке.
Гигантская автоелка в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU