В Челябинске живет невероятно красивая Снегурочка-модель
24-летняя челябинка Дарья Чакина примерила образ Снегурочки еще в детском саду. Сейчас она артистка Камерного театра и каждый Новый Год перевоплощается в зимнюю красавицу. У девушки очень миловидная внешность, длинные светлые волосы. В белой шубке, меховой шапке и светлых сапожках она выглядит очень органично.
Дарья занимается спортом. А еще увлекается моделингом и часто участвует в фотосессиях.
В этом году у Снегурочки рабочий сезон начался с курьеза. Дед Мороз приехал поздравлять детишек и в гримерке обнаружил, что забыл бороду.
— Родители предлагали работать без бороды, но это было исключено. Коллега бегал в ближайший гипермаркет искать хоть какую-нибудь бороду, ничего не нашел. В итоге, чудом нашелся добрый человек и привез нам новую. А пока он вез, Снегурочка вместо пяти минут развлекала малышей все тридцать, — рассказала Дарья.
Про других очаровательных актрис из Челябинска, играющих внучку Деда Мороза, вы можете прочитать в нашем материале «Пять красивых Снегурочек, которые заставляют поверить в сказку».
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ИСТОЧНИК KP.RU