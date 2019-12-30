В Челябинске живет невероятно красивая Снегурочка-модель

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-30T11:46:59+03:00

Она работает в театре и уже какой год дарит праздничное настроение детям

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24-летняя челябинка Дарья Чакина примерила образ Снегурочки еще в детском саду. Сейчас она артистка Камерного театра и каждый Новый Год перевоплощается в зимнюю красавицу. У девушки очень миловидная внешность, длинные светлые волосы. В белой шубке, меховой шапке и светлых сапожках она выглядит очень органично.

Дарья занимается спортом. А еще увлекается моделингом и часто участвует в фотосессиях.

В этом году у Снегурочки рабочий сезон начался с курьеза. Дед Мороз приехал поздравлять детишек и в гримерке обнаружил, что забыл бороду.

— Родители предлагали работать без бороды, но это было исключено. Коллега бегал в ближайший гипермаркет искать хоть какую-нибудь бороду, ничего не нашел. В итоге, чудом нашелся добрый человек и привез нам новую. А пока он вез, Снегурочка вместо пяти минут развлекала малышей все тридцать, — рассказала Дарья.

Про других очаровательных актрис из Челябинска, играющих внучку Деда Мороза, вы можете прочитать в нашем материале «Пять красивых Снегурочек, которые заставляют поверить в сказку».

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ИСТОЧНИК KP.RU