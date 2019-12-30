Лучше не бывает: погода на новогодние праздники 2020 в Челябинске
Нынешняя зима довольно мягкая. Что такое морозы под -30 мы уже и не помним. А если честно: вспоминать не хотим. Легкий морозец, обилие снега делают эту зиму прекрасной. А какую погоду получит Челябинск на грядущие праздники? Свой прогноз на каникулы уже дал Гидрометцентр России.
Итак:
31 декабря: -22 ночью, -4 градуса днем, небольшой снег.
1 января: в новогоднюю ночь -8, а днем всего -2.
2 января: ночью -8, днем -4.
Потом накатит очередная волна зимнего холода.
3 января: -19 ночью, -10 днем.
4 января: -18 ночью, -4 днем.
5 января: -12 ночью, -5 днем.
Погоду на Рождество синоптики рассчитают в первые числа нового года. Более или менее точный прогноз московский Гидрометцентр может дать за семь дней, а челябинский — за трое суток.
Будем надеяться, что на Южный Урале неожиданно не нагрянут морозы и ледяной ветер.
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ИСТОЧНИК KP.RU