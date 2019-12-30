2019-12-30T11:51:27+03:00
Общество

Лучше не бывает: погода на новогодние праздники 2020 в Челябинске

Какой будет погода на новогодние праздники 2020 в Челябинске, рассказал Гидрометцентр
Лидия ПЕСКОВА
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Погода зовет отмечать праздник на улице.Погода зовет отмечать праздник на улице.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Нынешняя зима довольно мягкая. Что такое морозы под -30 мы уже и не помним. А если честно: вспоминать не хотим. Легкий морозец, обилие снега делают эту зиму прекрасной. А какую погоду получит Челябинск на грядущие праздники? Свой прогноз на каникулы уже дал Гидрометцентр России.

Итак:

31 декабря: -22 ночью, -4 градуса днем, небольшой снег.

1 января: в новогоднюю ночь -8, а днем всего -2.

2 января: ночью -8, днем -4.

Потом накатит очередная волна зимнего холода.

3 января: -19 ночью, -10 днем.

4 января: -18 ночью, -4 днем.

5 января: -12 ночью, -5 днем.

Погоду на Рождество синоптики рассчитают в первые числа нового года. Более или менее точный прогноз московский Гидрометцентр может дать за семь дней, а челябинский — за трое суток.

Будем надеяться, что на Южный Урале неожиданно не нагрянут морозы и ледяной ветер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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