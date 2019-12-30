Что гороскопы обещают Текслеру и Котовой в Челябинской области
Астрология не является наукой, поэтому любые изыскания на тему пророчеств — это чьи-то домыслы. Однако журналисты Polit74 решили узнать у астрологов, что ждет самых популярных людей региона в следующем, 2020 году.
Губернатору Алексею Текслеру, Козерогу по знаку Зодиака, звезды сулят энергетический подъем.
Что ждать:
творческие и личные успехи, сильный энергетический подъем, который поможет «свернуть горы».
Советуют:
— следовать четко продуманным планам, тогда успех будет гарантирован. Предупреждают возможном появлении массы завистников даже среди тех людей, которые раньше считались друзьями.
В Год Крысы Алексея Текслера ждут судьбоносные встречи и дальние командировки, а также успехи в финансовой сфере, новые способы приумножения капитала. В ноябре в деятельности Козерогов ожидается некоторый застой, но при должной активности представители этого знака найдут дополнительные источники доходов.
Главе Челябинска Наталье Котовой, Льву по гороскопу, астрологи советуют опереться на команду.
Что ждать:
В целом, 2020 год будет непростой, но очень важный.
— предстоит научиться чему-то новому, возможно, освоить новую профессию. Все обновления, которые произойдут в 2020 году, станут началом новых грандиозных позитивных свершений.
Советуют:
— обратить внимание на сотрудничество с другими людьми. Львы привыкли независимо вести дела, опираясь только на себя. Но в 2020 году именно в команде раскроется потенциал, считают астрологи.
— иметь дело только с проверенными людьми и тщательно проверять все договоры.
— максимально избегать конфликтов, сглаживать острые углы с деловыми партнерами и коллегами. В противном случае челябинскому мэру будет некогда работать, а тратить время на разборки со сплетнями и скандалами.
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ИСТОЧНИК KP.RU