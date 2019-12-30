2019-12-30T12:03:27+03:00
Общество

Что гороскопы обещают Текслеру и Котовой в Челябинской области

Журналисты спросили у астрологов прогноз на 2020 год
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Самыми популярными политиками года челябинцы назвали Алексея Текслера и Наталью Котову. Фотоколлаж.Самыми популярными политиками года челябинцы назвали Алексея Текслера и Наталью Котову. Фотоколлаж.
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Астрология не является наукой, поэтому любые изыскания на тему пророчеств — это чьи-то домыслы. Однако журналисты Polit74 решили узнать у астрологов, что ждет самых популярных людей региона в следующем, 2020 году.

Губернатору Алексею Текслеру, Козерогу по знаку Зодиака, звезды сулят энергетический подъем.

Что ждать:

творческие и личные успехи, сильный энергетический подъем, который поможет «свернуть горы».

Советуют:

— следовать четко продуманным планам, тогда успех будет гарантирован. Предупреждают возможном появлении массы завистников даже среди тех людей, которые раньше считались друзьями.

В Год Крысы Алексея Текслера ждут судьбоносные встречи и дальние командировки, а также успехи в финансовой сфере, новые способы приумножения капитала. В ноябре в деятельности Козерогов ожидается некоторый застой, но при должной активности представители этого знака найдут дополнительные источники доходов.

Главе Челябинска Наталье Котовой, Льву по гороскопу, астрологи советуют опереться на команду.

Что ждать:

В целом, 2020 год будет непростой, но очень важный.

— предстоит научиться чему-то новому, возможно, освоить новую профессию. Все обновления, которые произойдут в 2020 году, станут началом новых грандиозных позитивных свершений.

Советуют:

— обратить внимание на сотрудничество с другими людьми. Львы привыкли независимо вести дела, опираясь только на себя. Но в 2020 году именно в команде раскроется потенциал, считают астрологи.

— иметь дело только с проверенными людьми и тщательно проверять все договоры.

— максимально избегать конфликтов, сглаживать острые углы с деловыми партнерами и коллегами. В противном случае челябинскому мэру будет некогда работать, а тратить время на разборки со сплетнями и скандалами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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