Житель Челябинской области лишился отпуска из-за сигареты

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-30T12:49:27+03:00

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Солнце, море, пляж, поездки на байках, экзотические блюда… все это 33-летний пассажир рейса «Челябинск — Пхукет» будет видеть только на картинках. В минувшую субботу, 28 декабря, турист должен был отправиться на отдых, но расслабился раньше времени.

— Нарушая правила поведения на борту, пассажир закурил в туалетной комнате самолета. Командиром было принято решение об отказе нарушителю в дальнейшем перелете, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчину препроводили в дежурную часть и составили протокол. Статьей «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» предусмотрен штраф от 500 до 1 500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU