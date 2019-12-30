В Челябинске снегоуборщик снова сгреб молодые кедры, высаженные жителями возле остановки

СЕГОДНЯ 13:26 2019-12-30T14:56:29+03:00

Деревья были высажены на остановке «Тракторосад-2» в Тракторозаводском районе. Фото: кадр с видео

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Челябинец Владимир Игнатов прошлой осенью посадил кедровую аллею рядом с остановкой «Тракторосад-2» на ЧТЗ. Но молодые кедры не пережили зиму — трактор сгреб их в снежную кучу. В этом году Владимир высадил новые саженцы. И по ним снова проехался снегоуборщик.

Владимир специально делает высокую деревянную раму, чтобы зимой ее не сровняло с сугробом и саженцы было видно. Но это не помогает.

— Я каждый год по 1000 штук разных пород из питомника беру и высаживаю. Прочитал градостроительные нормы, соблюдаю отступы от бордюров и дорожек. Думаю, штук 50 в районе этой остановки высадил. У саженцев итак приживаемость не более 20% из всех посаженых. А тут еще трактористы «помогают». В итоге, за несколько лет штук пять может вырастет, — говорит Владимир.

Саженцы челябинец берет бесплатно. Их раздает всем желающим одна общественная организация. Владимир высаживает деревья на территории школ, детсадов, а что остается — на газонах вдоль дорог.

Посадки Владимир не согласовывал с чиновниками, поскольку это не так просто.

— Для высадки деревьев требуется проект озеленения. Его нужно утверждать в администрации и согласовывать в «архитектуре». Но это дурдом, сами подумайте. Денег на эти проекты где взять? И сколько в итоге мы сможем посадить, если все, что хочет от нас администрация, выполнить? — объясняет челябинец. Он в очередной раз призывает дорожников быть внимательнее и не губить молодые деревья.

В Челябинске снова почистили снег вместе с молодыми кедрами.Видео: Владимир Игнатов

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ИСТОЧНИК KP.RU