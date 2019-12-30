Стала известна причина массового отравления детсадовцев в Копейске

СЕГОДНЯ 16:28 2019-12-30T16:28:07+03:00

Всего за помощью обратилось около 23 человек

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Роспотребнадзор по Челябинской области представил причину отравления детей в детском саду №34 в поселке Бажово под Копейском. По данным ведомства кишечную инфекцию могли вызвать нарушения при готовке блюд.

— По результатам лабораторных исследований, у контактных сотрудников и заболевших были найдены микроорганизмы рода Шигелла — возбудителей дизентерии. Возбудители сальмонеллеза не обнаружены, — сообщили в пресс-службе Роспотребназора по Челябинской области.

20 декабря дети из детсада №34 в поселке Бажово начали жаловаться на высокую температуру и тошноту. После этого учреждение было закрыто на время проверки, а также было возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU