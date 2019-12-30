В Челябинске столкнулись два внедорожника
В Челябинске на пересечении улиц Карла Либкнехта и Свердловского проспекта произошло серьезное ДТП с двумя иномарками.
Как сообщает наш корреспондент, два внедорожника столкнулись прямо на пешеходном переходе. Предположительно, одна из иномарок на Свердловском проспекте не заметила другого водителя, который поворачивал с улицы Карла Либкнехта. У машин сработали подушки безопасности. Один из внедорожников выехал на тротуар, сбив дорожное ограждение.
На данный момент информации о пострадавших нет. Причинами же происшествия могли стать рекордные пробки в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU