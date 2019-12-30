2019-12-30T20:01:32+03:00
Спорт

«Авангард» в Челябинске взял реванш за недавнее поражение от «Трактора»

Сегодня, 30 декабря в столице Южного Урала гости выиграли 4:1.
Алексей МИКУШИН
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Фото: ХК «Трактор»Фото: ХК «Трактор»
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Черно-белые открыли счет на шестой минуте первого периода. Ярослав Косов — один из лучших бомбардиров «Трактора» записал на свой счет седьмую шайбу в регулярном чемпионате КХЛ. Однако, к сожалению, в оставшееся до конца матча время забивали только гости. Кошелев, Шумаков, Войнов, Семенов и Пьянов довели счет до 5:1 в пользу «Авангарда». Кстати, Шумаков и Войнов — воспитанники спортшколы «Трактора», в свое время они уехали из Челябинска и ныне защищают цвета «Авангарда».

Омичи взяли реванш за недавнее домашний проигрыш от «Трактора» 1:3

Поражение «Трактора» крайне усложнило выход команды в кубковую восьмерку. Челябинцы остаются на последнем 12-мете в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с отставанием от зоны плей-офф в 12 очков, и имея наибольшее количество игр по сравнению с соперниками.

Следующие три матча «Трактор» сыграет 3, 5 и 7 января на выезде с «Торпедо», «Ак Барсом» и ХК «Сочи». 12 января черно-белые принимают «Сочи» у себя дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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