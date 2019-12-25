«Трактор» переиграл «Авангард», впервые одержав две победы подряд на выезде

25 Дек. 22:20 2019-12-25T22:24:50+03:00

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Встречались команды из разных краев турнирной таблицы. Омичи с хорошим запасом очков обеспечили себе место в восьмерке сильнейших. Они на втором месте в Восточной конференции КХЛ, челябинцы — на последнем и за два десятка оставшихся матчей стараются запрыгнуть в уходящий «поезд» под названием плей-офф.

Счет на седьмой минуте матча открыл чешский форвард черно-белых Лукаш Седлак. Для него этот гол стал 14-м в нынешнем чемпионате КХЛ. Кстати, пятерка иностранцев набросала за «Трактор» уже добрую половину всех шайб с начала сезона — 40 из 80.

В середине второго периода «Авангард» сравнивает счет, а в середине третьего (после видеопросмотра) — на счет Руслана Карлина судьи записывают гол и «Трактор» снова выходит вперед — 2:1. За минуту до конца матча гол в пустые ворота (хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока) забросил воспитанник челябинского хоккея Вячеслав Основин, который появился в составе накануне выездной серии, вернувшись в клуб из «Ак Барса». Со счетом 3;1 в пользу челябинцев и завершился этот поединок. Кстати, впервые в этом сезоне «Трактор» два раза подряд выигрывает на выезде.

27 декабря в Челябинске «Трактор» сыграет со «Спартаком» (начало в 19.00). В этот день черно-белые вместе с болельщиками отметят 72-летие челябинского клуба. Зрители увидят яркое шоу, а спонсоры подарят одному из счастливчиков квартиру.

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ИСТОЧНИК KP.RU