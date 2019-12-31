Пьяный на иномарке разбил в Челябинске машину ДПС, пока инспекторы оформляли легкое ДТП
Пьяный челябинец наделал дел в канун Нового года. 26-летний мужчина протаранил новенькую Skoda дорожно-постовой службы, а чуть позже перевернулся в собственном авто, сообщает пресс-служба ГИБДД области.
— Около одиннадцати часов вечера патруль ДПС оформлял дорожно-транспортное происшествие на улице Университетская набережная. В этом время в их служебную машину Skoda влетел Hyundai Creta. Сотрудники ДТП получили ушибы, но до госпитализации не дошло. Виновник аварии пытался скрыться, но не справился с управлением и перевернул свою машину. Тк его и задержали, — говорят в ведомстве.
Задержанный огласился пройти медицинское освидетельствование. Процедура подтвердила очевидное: водитель был пьян.
Пьяный перевернулся в Челябинске.Видео: Денис Гафаров.
Известно также. что 26-летний нарушитель порядка только в этом году уже два раза был оштрафован за превышение скорости.
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ИСТОЧНИК KP.RU