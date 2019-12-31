2019-12-31T15:52:28+03:00
Общество

Пострадавшего при взрыве газа в Сатке переведут в ожоговый центр в Челябинске

У мужчины серьезно обожжены лицо и руки
Лидия ПЕСКОВА
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Последствия взрыва. Фото: администрация Сатки.Последствия взрыва. Фото: администрация Сатки.
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Вечером 30 декабря в Сатке взорвалась АЗС. Один из клиентов заправки получил серьезные ожоги рук и лица. Его сразу доставили в реанимацию. Сегодня стало понятно, что силами районной больницы его не выходить. Пострадавшего переводят в Челябинский областной ожоговый центр.

— Состояние мужчины средней степени тяжести, он находится в реанимации под наблюдением врачей. Пострадавшего решили отправить в ожоговый центр в Челябинск, но пока его состояние не стабилизировалось, говорить о транспортировке рано, — говорят в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Причиной взрыва на АЗС очевидцы считают упавший при заправке автомобиля шланг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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