За несколько дней до Нового года бездомный из Челябинска обрел семью

СЕГОДНЯ 21:32 2019-12-31T21:54:50+03:00

Живший в подъезде нищий отметит праздник в тепле и за щедрым столом

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Бездомный пенсионер из Челябинска Анатолий Лещенко долгие годы скитается по теплотрассам и чужим подъездам. Ноэ тот Новый год старик будет отмечать, как обычные люди, в тепле и за щедрым столом. Простая челябинка Валентина Гульницыных пожалела мужчину и приютила его на время в своей семье, сообщает сайт Hornews.com.

— О дедушке Валентине рассказали ее друзья. Они встретили 74-летнего Анатолия в подъезде. Он сразу показался им интеллигентным и абсолютно адекватным человеком. Позже выяснилось, что дом мужчинвы сгорел, а он не смог найти в себе силы восстановить прежнюю жизнь, — рассказывают чудесную историю наши коллеги.

Многих челябинцев вдохновила эта новость. Они желают дедуле и самой Валентине здоровья и счастья. Однако нашлись и скептики:

— Поиграются и отправят опять на улицу!

Поверить в то, что дедулю на самом деле оставят в семье, очень трудно.Но Валентина поставила такую цель. Ее семья хочет, чтобы мужчина остался с ними в качестве дедушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU