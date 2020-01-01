Первый день 2020 года в Челябинске будет ветреным

1 Янв. 2020 2020-01-01T07:31:22+03:00

Изменить размер текста: A A

1 января 2020 года в Челябинске будет пасмурным и ветреным. Об этом сообщает местным гидрометцентр. По данным синоптиков, днем воздух прогреется до — 3...- 1 градуса. При этом отдельным порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. День будет пасмурным — небо застилают сизые облака.

Погода по Челябинской области чуть более капризная. В гидрометцентре предупреждают о возможных метелях, гололеде. Порывы ветра будут еще сильнее, чем в южноуральской столице. Однако дневная температура будет в районе отметки ноль.

Резкое похолодание во всей Челябинской области случится в ночь на 3 января.

КСТАТИ

Куда сходить в новогодние каникулы 2020 в Челябинске

Ура, каникулы! День-два отлежались дома и можно начинать выбираться из-под одеяла. Не знаете куда сходить в Челябинске в новогодние каникулы? Мы составили афишу и рассказываем, что делать, куда сходить с ребенком 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января 2020 года. (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU