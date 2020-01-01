На Северо-Западе Челябинска горожанин грозился устроить теракт
В ночь на 31 декабря в Челябинске житель Тополиной аллеи угрожал взорвать дом. Парень на весь подъезд кричал о том, что имеет отношение к запрещенным в России террористическим организациям.
— Он вел себя совершенно неадекватно. Зрачки были расширены. На призывы угомониться и уйти, он отвечал агрессией, — сообщили КП-Челябинск жители дома по адресу Академика Макеева, 23.
Жильцы вызвали наряд полиции. Постовые быстро скрутили дебошира и увезли его в отдел. За ложное сообщение о терроризме, ему грозит крупный штраф либо до трех лет принудительных работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU