2020-01-01T11:59:30+03:00
Происшествия

На Северо-Западе Челябинска горожанин грозился устроить теракт

Его скрутили полицейские
Андрей АБРАМОВ
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Житель Челябинска грозился устроить теракт.Житель Челябинска грозился устроить теракт.Фото: Алексей ФОКИН
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В ночь на 31 декабря в Челябинске житель Тополиной аллеи угрожал взорвать дом. Парень на весь подъезд кричал о том, что имеет отношение к запрещенным в России террористическим организациям.

— Он вел себя совершенно неадекватно. Зрачки были расширены. На призывы угомониться и уйти, он отвечал агрессией, — сообщили КП-Челябинск жители дома по адресу Академика Макеева, 23.

Жильцы вызвали наряд полиции. Постовые быстро скрутили дебошира и увезли его в отдел. За ложное сообщение о терроризме, ему грозит крупный штраф либо до трех лет принудительных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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