2020-01-02T17:54:01+03:00
Происшествия

Четыре человека погибли в лобовой аварии на трассе под Магнитогорском

Последствия столкновения попали на видео
Андрей АБРАМОВ
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В аварии погибли четверо.В аварии погибли четверо.Фото: кадр с видео
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Авария случилась вечером 2 января на трассе Нагайбак — Магнитогорск. После поворота к поселку Солодянка столкнулись три авто Kia, Hyundai и отечественная «семерка».

— У обочины в мешках лежали четыре трупа в черных пакетах, — сообщили КП-Челябинск очевидцы.

По предварительным данным, одна из машин вылетела на встречную полосу, и зацепила две другие.

Авария после Солодянки.

— У бордовой «семерки» срезали крышу. Видимо, спасатели доставали людей, — добавил очевидец.

Известно, что в больницу также доставлены четыре человека. Среди них двое детей.

Обстоятельства аварии установит ГИБДД. Сейчас на месте работают все экстренные службы.

Авария под Магнитогорском.

Авария под Магнитогорском.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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