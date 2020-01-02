Четыре человека погибли в лобовой аварии на трассе под Магнитогорском
Авария случилась вечером 2 января на трассе Нагайбак — Магнитогорск. После поворота к поселку Солодянка столкнулись три авто Kia, Hyundai и отечественная «семерка».
— У обочины в мешках лежали четыре трупа в черных пакетах, — сообщили КП-Челябинск очевидцы.
По предварительным данным, одна из машин вылетела на встречную полосу, и зацепила две другие.
Авария после Солодянки.
— У бордовой «семерки» срезали крышу. Видимо, спасатели доставали людей, — добавил очевидец.
Известно, что в больницу также доставлены четыре человека. Среди них двое детей.
Обстоятельства аварии установит ГИБДД. Сейчас на месте работают все экстренные службы.
Авария под Магнитогорском.
Авария под Магнитогорском.
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ИСТОЧНИК KP.RU