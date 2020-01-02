Четыре человека погибли в лобовой аварии на трассе под Магнитогорском

2 Янв. 2020 2020-01-02T17:54:01+03:00

В аварии погибли четверо. Фото: кадр с видео

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Авария случилась вечером 2 января на трассе Нагайбак — Магнитогорск. После поворота к поселку Солодянка столкнулись три авто Kia, Hyundai и отечественная «семерка».

— У обочины в мешках лежали четыре трупа в черных пакетах, — сообщили КП-Челябинск очевидцы.

По предварительным данным, одна из машин вылетела на встречную полосу, и зацепила две другие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/753016" frameborder="0"></iframe> Авария после Солодянки.

— У бордовой «семерки» срезали крышу. Видимо, спасатели доставали людей, — добавил очевидец.

Известно, что в больницу также доставлены четыре человека. Среди них двое детей.

Обстоятельства аварии установит ГИБДД. Сейчас на месте работают все экстренные службы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/753017" frameborder="0"></iframe> Авария под Магнитогорском.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/753017" frameborder="0"></iframe> Авария под Магнитогорском.

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ИСТОЧНИК KP.RU