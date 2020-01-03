2020-01-03T09:29:13+03:00
Общество

Пустые полки магазинов и переполненные мусорки: жители Челябинской области начали новый год с жалоб

В соцсети выложили десятки отнюдь не праздничных фотографий
Ирина КАРЕЛИНА
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Два дня без хлеба. ФОТО: группа "ЧП ДТП Златоуст" в ВКДва дня без хлеба. ФОТО: группа "ЧП ДТП Златоуст" в ВК
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Кто-то фотографирует елку и оливье, а кто-то — пустые полки супермаркетов. Житель Златоуста Эдуард Романов прошел 2 января по магазинам и не нашел ни одной булки хлеба, о чем сообщил в соцсети «ВКонтакте». И не только он.

— Хлеб — всему голова, без него вся еда не та, — пишет в группе ВК жительница Копейска Евгения Устинова. — В магазине сказали, что хлеб будет только 2 января после обеда.

Действительно, проблемы с продуктами на данный момент уже не нет. Чего не скажешь о проблеме мусора. Контейнеры во дворах переполнены, горы мешков с отходами возвышаются рядом. Такие фото также заполонили соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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