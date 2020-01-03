Подземный город с железной дорогой нашли в Челябинской области
Южноуральские диггеры — исследователи подземных убежищ — наткнулись на целый подземный «город» под Бакалом.
— Сидеритовая шаxта— железорудная шахта в городе Бакал Челябинской области. Довольно большой и масштабный объект, — рассказывает на своей странице в ВК Павел Горенышев.
Шахта под Бакалом. Фото: Павел Горенышев, vk.com/xetemity
Там можно xодить целыми днями и периодически наxодить что-то интересное. Хочется фотографировать каждый метр. Шаxта пущена в эксплуатацию в 1973 году. Есть там и совсем заброшенные уголки.
Шахта под Бакалом. Фото: Павел Горенышев, vk.com/xetemity
Павел поделился в соцсети фотографиями: рельсы, перекрестки, решетки и запертые двери подземного города завораживают. Это словно кадры из фантастического фильма.
Шахта под Бакалом. Фото: Павел Горенышев, vk.com/xetemity
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