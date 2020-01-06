2020-01-06T06:50:09+03:00
Общество

Рождество готовятся встретить в Челябинской области

Православные южноуральцы отмечают сочельник
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Рождественский сочельник. На снимке: Рождественский вертеп.Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Рождественский сочельник. На снимке: Рождественский вертеп.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В канун Рождества, 6 января, во всех храмах Челябинской области пройдут праздничные богослужения. На Южном Урале православные празднуют сочельник.

7 января службы будут проводиться утром и вечером, а в ночь на 7 января всех верующих приглашают на праздничную Божественную литургию — главное рождественское богослужение.

Челябинский Свято-Симеоновский кафедральный собор сообщает расписание служб:

утренняя литургия начнется в 8.00, вечерняя служба — в 17.00. В полночь 7 января состоится праздничная литургия, а в 9.00 — поздняя литургия.

Для тех, кто не смог прийти на ночную службу в кафедральный собор, богослужения пройдут 7 января во многих крупных храмах Челябинской области.

Напомним, что у православных завершается 40-дневный рождественский пост, последний многодневный пост в году. В это время и до праздника Крещения Господня (18 января) идут Святки.

Эти десять святочных дней — время колядок и гаданий. Следующий многодневный пост — Великий пост перед Пасхой начнется у православных 2 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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