2020-01-07T08:09:39+03:00
Общество

Роскомнадзор проверит скандальное новогоднее шоу в Челябинске

Зрители остались недовольны представлением и требуют вернуть деньги за билеты
Валентина ВАГАНОВА
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Организаторы обещали грандиозное шоу со спецэффектами. Фото: vk.com/«Шоу «Снежная Королева» от FIZICA»Организаторы обещали грандиозное шоу со спецэффектами. Фото: vk.com/«Шоу «Снежная Королева» от FIZICA»
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После многочисленных жалоб челябинцев на шоу «Снежная королева», которое показали 6 января, власти решили разобраться в ситуации. Напомним, вместо грандиозного шоу с 5D-эффектами и рекордным количеством артистов люди увидели выступление «на уровне школьного концерта» с неприличными шутками. Причем за билеты зрители отдали 1500 рублей.

— Отвратительное шоу. Сплошная самодеятельность, в «Ютубе» совершенно другое шоу. Слов нет, денег жалко, никому не понравилось. Испорченный вечер. Чтобы эти деньги им поперек горла встали. Петь не умеют, детей со спортшкол навезли и устроили непонятно что, — написала в соцсетях одна из зрительниц.

— Представление оставило только негативные эмоции. Такая реклама была, что шоу грациозное, а оказалось — ерунда полная. Все, что было обещано не было сделано. Такая чушь, я такого никогда не видела. За такие деньги, 1500 взрослый билет и 750 детский, могли бы показать что-то хорошее! — оставила отзыв еще одна челябинка.

В пресс-службе правительства области заявили, что мероприятие не входило в официальную новогоднюю кампанию, его организацию и проведение не могли проконтролировать.

— Министерство культуры Челябинской области намерено обратиться в Роскомнадзор, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, а также проверить шоу на возрастной ценз, — сообщили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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