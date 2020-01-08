2020-01-08T09:11:27+03:00
Происшествия

Во время ночного пожара в Челябинске пострадала женщина-инвалид

Спасатели назвали причину ЧП [фото]
Ирина Фадюшина
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Жителей соседних квартир пришлось эвакуировать. Фото: 74.mchs.gov.ruЖителей соседних квартир пришлось эвакуировать. Фото: 74.mchs.gov.ru
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В доме на улице Хохрякова сгорела квартира на первом этаже. Как отмечают пожарные, комнаты были сильно захламлены, из-за чего огонь быстро распространился. Соседи бросились спасать пострадавших и лишь потом сообщили о пожаре.

— Трое жителей квартиры — мужчина и две женщины, одна из которых инвалид, получили травмы различной тяжести: отравление продуктами горения и ожоги конечностей. Пожилая женщина с ограниченными возможностями передвижения самостоятельно не могла покинуть горящую квартиру, родственники и соседи приложили усилия для ее эвакуации и лишь после этого вызвали огнеборцев, — рассказала пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

Пострадавшую семью увезли в больницу. Фото: 74.mchs.gov.ru

Пострадавшую семью увезли в больницу. Фото: 74.mchs.gov.ru

Огонь не успел распространиться на другие квартиры, однако на время тушения их жителей пришлось эвакуировать.

— На месте ЧП работали сотрудники отделения дознания. Наиболее вероятной причиной его возникновения послужило неосторожное обращение с огнем. Женщина, дочь пожилой пары — хозяев квартиры, проснулась от сильного задымления. Очаг возгорания находился в ее комнате, — добавила Ирина Шафеева.

Пострадавшую семью увезли в больницу.

Дочь хозяев проснулась от сильного задымления. Фото: 74.mchs.gov.ru

Дочь хозяев проснулась от сильного задымления. Фото: 74.mchs.gov.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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