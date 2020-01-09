2020-01-09T04:40:27+03:00
Общество

«Приезжают поздно вечером»: как парочка из Челябинской области дурит продавцов с «Авито»

Жертвы аферистов рассказали про схему обмана
Ирина КАРЕЛИНА
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Проверяйте деньги!Проверяйте деньги!Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сайты бесплатных объявлений — хорошая возможность продать уже ненужные вещи. Но нужно быть осторожными, ведь их облюбовали и мошенники.

— Хочу предупредить о парочке, которая промышляет на «Юле» и «Авито». Договариваются на покупку товара, приезжают поздно вечером и пытаются расплатиться 2000 фантиками (так называемые, игрушечные деньги. Вместо «рубли» на них написано «дубли», но аферисты исправляют первую букву — прим. автора). Муж до сих пор переживает, что не успел догнать, — рассказала Елена Карташова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Особые приметы: женщина одета в светлые пуховик и шапку, мужчина шепелявит.

Как правило, они покупают что-то недорогое, чтобы получить побольше сдачи настоящими деньгами. Но если вещь стоящая, могут взять и ее на все свои игрушечные 2000. Об этом рассказали подписчики паблика, которым также не повезло встретиться с этой парой.

Вечернее время для своих махинаций аферисты выбирают неслучайно: при плохом свете сложно разглядеть поддельные купюры. А если брать деньги на улице — и подавно.

— Женщина пожилая так продала термос. Это натурально клоуны или актеры. Притворились, что на рыбалку срочно отчаливают, — написал Станислав Дронов.

Вывод: хорошо проверяйте деньги, не отвлекайтесь на болтовню покупателей.

— Если вы считаете, что стали жертвой мошенников, нужно обратиться в любое отделение полиции, — напоминают в полиции Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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