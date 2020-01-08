«Как в концлагере»: в Челябинской области девочку с ДЦП забрали у опекуна и поместили в центр для умственно отсталых

8 Янв. 2020 2020-01-08T17:05:34+03:00

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В Челябинской области девочку с ДЦП и ее здоровых сестер забрали у тети-опекуна. Повод формальный — в квартире беспорядок. Только вот ребенку лучше не сделали. Девочку с особенностями поместили в центр для лиц с умственной отсталостью, где она стала похожа на узницу концлагеря. Шокирующей историей поделился писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов на портале «Свободная пресса».

Наталья Галеева взяла троих племянниц под опеку в 2015 году. Их отец сидит в тюрьме, а мать лишили родительских прав. По ее словам, все было хорошо до тех пор, пока через суд она не добилась получения жилья. Органы опеки пришли с проверкой и забрали девочек.

Маленькую Лизу с ДЦП поместили в реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью, расположенный в Старокамышинске. Там она сильно похудела и все время лежит на кровати.

— Я Лизу увидела на днях: слезами залилась… Кожа и кости. Как в концлагере. В любой момент умереть может, — рассказала Наталья Галеева. — Никаких оснований отобрать у меня девочек не было. Да никто и не объяснял ничего. Я не пью, у нас чисто, все были одеты, накормлены, жили в любви. Потом сказали: якобы у меня вещи разбросаны.

Опекун считает, что повод был надуманный: детей забрали, чтобы не давать жилье. Наталья Галеева обратилась с жалобой в суд. Она хочет вернуть хотя бы больную племянницу, чтобы спасти ее.

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ИСТОЧНИК KP.RU