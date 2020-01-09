Жители Челябинской области скинулись на новогодний подарок ребенку-инвалиду обманутой женщины

9 Янв. 2020 2020-01-09T05:40:33+03:00

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Женщина из Новосибирска рассказала в группе «ВКонтакте», как нехорошо обошлась с ней жительница Магнитогорска.

— Перед новым годом Ксения купила у меня на «Авито» куртку за 1000 рублей. Очень благодарила: мол, такую давно искала. Попросила отправить ей, — рассказывает Ольга Никонова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК. — К слову, я небогатый человек. Получила пенсию на ребенка-инвалида и с этих денег отправила посылку. Авиа-доставка обошлась мне в 442 рубля.

Через несколько дней Ксения оплатила стоимость куртки и сказала, что доставку оплатит по получению вещи. Куртка была у нее уже 17 декабря, а денег я так и не дождалась. Для моей семьи (а у меня двое детей, один инвалид) это немалая сумма! Мне чужого не надо. Помогите свое вернуть. Может, кто знает эту девушку. Она везде меня заблокировала.

Ольга предоставила скрины переписки, фото и адрес обидчицы. А пользователи соцсети решили не разбираться с ней, а скинуться на подарок детям обманутой женщины. Так как в скринах был номер банковской карты, отправили кто сколько смог: от ста рублей до тысячи.

— Не думайте плохо о нашем городе по одному человеку, — комментируют магнитогорцы.

— Я в шоке просто. Слезы счастья. Совсем ведь за другим сюда писала, не ожидала такого. Неужели так бывает в нашем мире?! Спасибо вам всем за неравнодушие и помощь, — ответила Ольга.

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ИСТОЧНИК KP.RU