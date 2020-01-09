Куда жителям Челябинска жаловаться на нечищеные дороги
В новом году убирать улицы мегаполиса будут другие подрядчики — компания «Строймеханизация» и компания «Стройтех». Так как раньше в Челябинске было много скандалов, связанных с уборкой улиц, работу новичков возьмут под пристальный контроль.
В городе открыта круглосуточная линия для приема жалоб от населения:
— по телефону диспетчерской управления дорожного хозяйства города 727-46-26 можно рассказать о состоянии улично-дорожной сети;
— а по номеру +7 (951) 771-73-25 можно пожаловаться на плохую уборку снега.
В четверг, 9 января, на уборке снега в Челябинске будут работать 144 машины и 48 человек, сообщает пресс-служба мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU