2020-01-09T09:41:12+03:00
Общество

Куда жителям Челябинска жаловаться на нечищеные дороги

В городе открыта круглосуточная горячая линия
Лидия ПЕСКОВА
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Убирать снег в 2020 году будут более оперативно.Убирать снег в 2020 году будут более оперативно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В новом году убирать улицы мегаполиса будут другие подрядчики — компания «Строймеханизация» и компания «Стройтех». Так как раньше в Челябинске было много скандалов, связанных с уборкой улиц, работу новичков возьмут под пристальный контроль.

В городе открыта круглосуточная линия для приема жалоб от населения:

— по телефону диспетчерской управления дорожного хозяйства города 727-46-26 можно рассказать о состоянии улично-дорожной сети;

— а по номеру +7 (951) 771-73-25 можно пожаловаться на плохую уборку снега.

В четверг, 9 января, на уборке снега в Челябинске будут работать 144 машины и 48 человек, сообщает пресс-служба мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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