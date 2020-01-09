Пешеход в темной одежде погиб под колесами легковушки в Челябинске

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:12:16+03:00

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Трагический инцидент произошел в девятом часу утра, 9 января, на Северо-Западной окраине Челябинска. В микрорайоне «Парковый» 52-летний пешеход погиб под колесами иномарки.

По словам водителя автомобиля Toyota Lite Ace, он ехал с небольшой скоростью по улице Профессора Благих в сторону Бейвеля. В какой-то момент он заметил идущего по дороге мужчину и нажал на тормоз, но избежать столкновения не удалось, так как проезжая часть была скользкой. Водитель пытался оказать пострадавшему первую помощь, но это не помогло.

— Одна из причин трагедии в том, что мужчина шел по темной дороге в темной одежде без светоотражающих элементов, — говоря в городской ГИБДД.

Сейчас полиция проверяет обстоятельства этого происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU