Полиция Дагестана прокомментировала историю уральца, который был рабом 24 года

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:34:09+03:00

Мужчина не стал заявлять в МВД на своих обидчиков

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Полиция Дагестана намерена проверить достоверность информации по истории уроженца Магнитогорска Виктора Богданова, который 24 года был рабом на Северном Кавказе. Ранее о южноуральце рассказало движение «Альтернатива».

— Это такая организация, которая любит пиариться. То, что он находился в рабстве — такого нет. У нас есть видео, где он говорит, что претензий ни к кому нет — он тут работал, подрабатывал, никто его насильно не удерживал, — прокомментировал журналисту КП-Челябинск сотрудник пресс-службы ГУ МВД по республике Дагестан Руслан Ибрагимгаджиев. — Он уехал отсюда, не объяснив всей ситуации. Если бы были какие-то противоправные действия, он мог обратиться, написать заявление.

Что касается видео, представитель полиции прокомментировал, что пока его «смотреть нельзя». Также в полиции не подтвердили, что Виктора Богданова нашли в Москве, куда ему каким-то образом удалось бежать, а затем отправили обратно в Махачкалу. Об этом сообщало издание «Кавказский Узел».

— «Кавказский Узел» — это всероссийское издание, которые специализируется на негативе по Северному Кавказу, — сообщили в МВД Дагестана. — Полиция никого никуда не отправляет. Полиция заинтересована, чтобы люди жили у себя дома.

Более детальную информацию полиция обещала предоставить позднее. В самой организации «Альтернатива», которая открыла сбор пожертвований для помощи Виктору Богданову, также пообещали рассказать подробности вечером.

На портале «Жди меня» есть объявление о поиске Виктора Богданова 1950 года рождения, но ни города, ни отчества не указано. Журналист КП-Челябинск оставил свои контакты через форму обратной связи. Возможно, не исключено, что это и есть уроженец Магнитогорска.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ «АЛЬТЕРНАТИВА»?

Как пишет РБК, движение «Альтернатива» было запущено в 2011 году и получило известность после спасения трудовых рабов с кирпичных заводов Дагестана, а также «гольяновских рабов» — 11 мигрантов, которые бесплатно работали в продуктовом магазине на Новосибирской улице в Москве.

По информации из «Википедии», финансирование ведется на личные средства основателя организации, предпринимателя Олега Мельникова, деньги волонтеров и пожертвования, которые составляют 5%. В 2014 году лидер организации стал фигурантом «Болотного дела», а в 2017 против него было возбуждено дело по статье «Организация незаконной миграции».

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ИСТОЧНИК KP.RU