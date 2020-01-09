Полиция Дагестана прокомментировала историю уральца, который был рабом 24 года
Полиция Дагестана намерена проверить достоверность информации по истории уроженца Магнитогорска Виктора Богданова, который 24 года был рабом на Северном Кавказе. Ранее о южноуральце рассказало движение «Альтернатива».
— Это такая организация, которая любит пиариться. То, что он находился в рабстве — такого нет. У нас есть видео, где он говорит, что претензий ни к кому нет — он тут работал, подрабатывал, никто его насильно не удерживал, — прокомментировал журналисту КП-Челябинск сотрудник пресс-службы ГУ МВД по республике Дагестан Руслан Ибрагимгаджиев. — Он уехал отсюда, не объяснив всей ситуации. Если бы были какие-то противоправные действия, он мог обратиться, написать заявление.
Что касается видео, представитель полиции прокомментировал, что пока его «смотреть нельзя». Также в полиции не подтвердили, что Виктора Богданова нашли в Москве, куда ему каким-то образом удалось бежать, а затем отправили обратно в Махачкалу. Об этом сообщало издание «Кавказский Узел».
— «Кавказский Узел» — это всероссийское издание, которые специализируется на негативе по Северному Кавказу, — сообщили в МВД Дагестана. — Полиция никого никуда не отправляет. Полиция заинтересована, чтобы люди жили у себя дома.
Более детальную информацию полиция обещала предоставить позднее. В самой организации «Альтернатива», которая открыла сбор пожертвований для помощи Виктору Богданову, также пообещали рассказать подробности вечером.
На портале «Жди меня» есть объявление о поиске Виктора Богданова 1950 года рождения, но ни города, ни отчества не указано. Журналист КП-Челябинск оставил свои контакты через форму обратной связи. Возможно, не исключено, что это и есть уроженец Магнитогорска.
ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ «АЛЬТЕРНАТИВА»?
Как пишет РБК, движение «Альтернатива» было запущено в 2011 году и получило известность после спасения трудовых рабов с кирпичных заводов Дагестана, а также «гольяновских рабов» — 11 мигрантов, которые бесплатно работали в продуктовом магазине на Новосибирской улице в Москве.
По информации из «Википедии», финансирование ведется на личные средства основателя организации, предпринимателя Олега Мельникова, деньги волонтеров и пожертвования, которые составляют 5%. В 2014 году лидер организации стал фигурантом «Болотного дела», а в 2017 против него было возбуждено дело по статье «Организация незаконной миграции».
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ИСТОЧНИК KP.RU