2020-01-09T12:12:45+03:00
Общество

Омоновец из Челябинска задержал преступника, находясь на выходном

Боец Росгвардии оперативно оценил обстановку и помог коллегам нагнать злодея
Лидия ПЕСКОВА
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Воришка вынес продукты из магазина.Воришка вынес продукты из магазина.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Боец ОМОНа наслаждался зимним выходным днем, однако профессиональная бдительность не дремала. Заметив на улице подозрительного человека, мужчина помог коллегам задержать преступника.

— Около восьми часво вечера 8 января наш сотрудник заметил, что из продуктового магазина на улице Воровского выбежал мужчина с пакетом в руках. Следом за ним гнались сотрудники частного охранного предприятия. Сомнений не оставалось: они преследовали вора. Боец Росгвардии пустился в погоню и задержал злодея в ближайшем дворе, — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Челябинской области.

Позже выяснилось, что воришка похитил из торгового зала продукты питания. Сумма ущерба составила около 1000 рублей.

Задержанного передали на руки полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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