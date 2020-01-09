Вандалы крушат новогодние городки в Челябинской области

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:01:06+03:00

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Не успели закончиться новогодние праздники, как ледовые городки по всей Челябинской области стали жертвами вандалов. В этом году возле ДК поселка Потанино впервые установили скульптуры изо льда. Продержались они не долго. Уже 4 января вандалы снесли голову Снегурочке, а медвежонка обклеили монетками.

Снегурочке в Потанино сломали голову. Фото: Копейск [В]Теме/vk.com

— Была прекрасная возможность сделать хорошее фото у новогодней елки в центре поселка Потанино, погулять с детьми. Но красивые ледяные фигурки, которые первый раз появились в этом году, были безжалостно испорченны чьими-то руками или ногами! — пишут жители в группе «Копейск [В]Теме».

Через два дня скульптуру восстановили. Фото: Копейск [В]Теме/vk.com

— У нас, на Горняке, тоже такие фигуры поставили на стадионе, та же история, сломали уже, — рассказала в комментариях Ирина Гурская.

Кстати, спустя два дня внучке Деда Мороза сделали новую голову.

А вот ледяных лошадей в троицком парке имени Томина уже не восстановить. В ночь на 9 января им сломали хвосты и носы, выломали связующую часть, а также повредили карету. Кроме того, разбита ледовая плита на импровизированной сцене. Судя по фото, хулиганы были вооружены подручными инструментами.

— По словам ледового скульптора, восстановлению композиция не подлежит, поскольку места соединений при наступлении более высоких температур могут отломиться и представлять угрозу для детей. Вероятнее всего, пара лошадей будет демонтирована, а поиском виновных уже занимается полиция. Ему предстоит возместить причиненный ущерб, — сообщили в администрации города.

Разбитых лошадей придется демонтировать. Фото: Администрация города Троицка Челябинской

— Ледовый городок в парке сделали впервые. Раньше он был на центральной площади города, но там сейчас идет реконструкция, поэтому перенесли, — рассказал читатель КП-Челябинск Владимир.

В Челябинске ледовый городок пока цел, но на площади перед Театром оперы и балета любители красивых фото сделали подкоп под светящимся снеговиком, чтобы залезть внутрь.

Жителям Челябинска так и хочется залезть внутрь снеговикаФото: Андрей АБРАМОВ

— Снеговик установлен для красоты, а не для того, чтобы залезали в него. Люди вытаптывают елочки — их высадили активисты «Зеленого театра» на средства, вырученные с благотворительных спектаклей. Ни одно дерево не огорожено! К весне там ни газона, ни деревьев не будет, — возмущается жительница Челябинска Инна.

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