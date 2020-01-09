2020-01-09T15:01:06+03:00
Общество

Вандалы крушат новогодние городки в Челябинской области

В некоторых парках скульптуры появились впервые
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Ледяных лошадей разбили в Троицке. Фото: Администрация города Троицка Челябинской области/vk.comЛедяных лошадей разбили в Троицке. Фото: Администрация города Троицка Челябинской области/vk.com
Изменить размер текста:

Не успели закончиться новогодние праздники, как ледовые городки по всей Челябинской области стали жертвами вандалов. В этом году возле ДК поселка Потанино впервые установили скульптуры изо льда. Продержались они не долго. Уже 4 января вандалы снесли голову Снегурочке, а медвежонка обклеили монетками.

Снегурочке в Потанино сломали голову. Фото: Копейск [В]Теме/vk.com

Снегурочке в Потанино сломали голову. Фото: Копейск [В]Теме/vk.com

— Была прекрасная возможность сделать хорошее фото у новогодней елки в центре поселка Потанино, погулять с детьми. Но красивые ледяные фигурки, которые первый раз появились в этом году, были безжалостно испорченны чьими-то руками или ногами! — пишут жители в группе «Копейск [В]Теме».

Через два дня скульптуру восстановили. Фото: Копейск [В]Теме/vk.com

Через два дня скульптуру восстановили. Фото: Копейск [В]Теме/vk.com

— У нас, на Горняке, тоже такие фигуры поставили на стадионе, та же история, сломали уже, — рассказала в комментариях Ирина Гурская.

Кстати, спустя два дня внучке Деда Мороза сделали новую голову.

А вот ледяных лошадей в троицком парке имени Томина уже не восстановить. В ночь на 9 января им сломали хвосты и носы, выломали связующую часть, а также повредили карету. Кроме того, разбита ледовая плита на импровизированной сцене. Судя по фото, хулиганы были вооружены подручными инструментами.

— По словам ледового скульптора, восстановлению композиция не подлежит, поскольку места соединений при наступлении более высоких температур могут отломиться и представлять угрозу для детей. Вероятнее всего, пара лошадей будет демонтирована, а поиском виновных уже занимается полиция. Ему предстоит возместить причиненный ущерб, — сообщили в администрации города.

Разбитых лошадей придется демонтировать. Фото: Администрация города Троицка Челябинской

Разбитых лошадей придется демонтировать. Фото: Администрация города Троицка Челябинской

— Ледовый городок в парке сделали впервые. Раньше он был на центральной площади города, но там сейчас идет реконструкция, поэтому перенесли, — рассказал читатель КП-Челябинск Владимир.

В Челябинске ледовый городок пока цел, но на площади перед Театром оперы и балета любители красивых фото сделали подкоп под светящимся снеговиком, чтобы залезть внутрь.

Жителям Челябинска так и хочется залезть внутрь снеговика Фото: Андрей АБРАМОВ

Жителям Челябинска так и хочется залезть внутрь снеговикаФото: Андрей АБРАМОВ

— Снеговик установлен для красоты, а не для того, чтобы залезали в него. Люди вытаптывают елочки — их высадили активисты «Зеленого театра» на средства, вырученные с благотворительных спектаклей. Ни одно дерево не огорожено! К весне там ни газона, ни деревьев не будет, — возмущается жительница Челябинска Инна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

В вашем городе сломали ледовый городок?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Магнитогорске продавали печенье с тихоокеанской горбушей
Челябинская область попала в ТОП-20 туристических регионов России
Историю кавказского пленника из Магнитогорска проверит следственный комитет
Жители Челябинска смогут сдать свои елки на переработку
Ветеринар из Челябинска переселился в советскую реальность
Девочку с ДЦП перевели из «концлагеря» в лучший паллиативный центр Челябинска
В Челябинске выставили на продажу новодел, записанный как историческое здание
Израильская кухня и рыбный ресторан: второй фуд-маркет открылся в Челябинске
Супермодный сноуборд из войлока и фанеры насмешил жителей Челябинской области
«Сидит и смотрит на двери подъезда»: в Челябинске пес оказался на улице, когда хозяина увезли в больницу с инсультом
Полиция Дагестана прокомментировала историю уральца, который был рабом 24 года
Вандалы крушат новогодние городки в Челябинской области
Труп старика нашли в сгоревшем доме в Челябинской области
«Отвез людей и выпил»: полиция остановила «пьяный» автобус в Челябинской области
«Была охрана, датчики движения и вентиляция»: под Челябинском накрыли нарколабораторию
Омоновец из Челябинска задержал преступника, находясь на выходном
В Челябинске до сих пор не называны подрядчики по уборке дорог и тротуаров
Глава района в Челябинской области украл миллион из бюджета на строительство дома
Мигранта задержали при попытке изнасиловать женщину в Челябинске
Завершены поиски подполковника полиции из Челябинска, который исчез неделю назад
Семье погибшего на трассе активиста КПРФ помогут деньгами
Побег солдата, девочка, отнятая у опекуна, и возвращение из рабства: три громких дела нового года
Пешеход в темной одежде погиб под колесами легковушки в Челябинске
После запуска петарды житель Челябинской области потерял палец
Куда жителям Челябинска жаловаться на нечищеные дороги
Молодую мать возмутили торгаши с игрушками на утренниках в театре Магнитогорска