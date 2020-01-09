Израильская кухня и рыбный ресторан: второй фуд-маркет открылся в Челябинске
В торговом комплексе «Елки» на Северо-Западе Челябинска открылся второй «Белый рынок». Это фуд-маркет современного формата, калька с модного московского заведения «Депо». Все пространство маркета — это один большой магазин деликатесов, плавно перетекающий в фуд-корт.
На площадке в «Елках» работают пять арендаторов, всего их будет 12, в том числе новые, каких не было в первом на улице Тернопольской. Челябинцам обещают израильскую кухню, рыбный ресторан, китайский и корейский стритфуд.
— Новый фуд-маркет прежде всего рассчитан на жителей ЖК «Александровский» и автомобильный поток, движущийся в сторону «Паркового», — рассказал куратор проекта Максим Кутепов.
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