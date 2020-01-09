2020-01-09T16:10:26+03:00
Общество

Челябинская область попала в ТОП-20 туристических регионов России

Какое место у Южного Урала
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Кыштым Челябинской области прочно входит в число городов с туристическим потенциалом.Кыштым Челябинской области прочно входит в число городов с туристическим потенциалом.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» включил Челябинскую область в «золотую двадцатку» регионов России, где активно развивается туристическая сфера.

На первых позициях, как и ожидалось, оказались две столицы и Московская область. Затем идут Краснодарский край, Крым, Алтай, Приморье, Татарстан, Башкортостан, Свердловская, Нижегородская, Иркутская области, Ставропольский край.

Южный Урал на 14 позиции, уступая соседней Свердловской области. Она на 10 строчке.

Экспертами учитывались: уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, число турфирм и доля занятых в туризме, доходность, объем платных туристических услуг, оборот сферы общественного питания.

Важнейшим критерием стала туристская уникальность региона — количество памятников и достопримечательностей, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, в том числе объекты ЮНЕСКО.

В критерии попали и популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней, и у граждан иностранных государств. На месте области сказался и уровень преступности в регионе, а также количество запросов в поисковых системах и публикаций в СМИ об отдыхе в городе или территории, рассказал сайт Polit74.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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