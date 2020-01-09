Спортсмены из Челябинска выступят в трех видах программы зимних юношеских Олимпийских игр

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:00:38+03:00

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Это будут уже третьи подобные состязания в истории. В этом году почти две тысячи участников из 70 стран мира будут соревноваться в швейцарской Лозанне в 16 зимних видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, хоккее, горнолыжном спорте, фигурном катании, лыжном двоеборье, шорт-треке, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, бобслее, скелетоне, санном спорте, керлинге, фристайле, сноуборде и ски-альпинизме. Но часть соревнований пройдет и в соседней Франции.

Южный Урал на юношеской Олимпиаде (возраст от 15 до 18 лет) будут представлять семь спортсменов. Ксения Вакуловская, Мария Ерофеева, Леонид Фролов (фристайл), Сергей Иванов, Илья Квочко (хоккей), Артем Проничкин (хоккей 3х3) и Юлия Береснева (шорт-трек).

По словам организаторов игр все спортсмены будут жить в общежитиях университета в Лозанне. Эти здания отапливается благодаря системе, работающей на воде из Женевского озера и не причиняют вреда экологии. А большая часть электричества здесь вырабатывается более, чем 1000 солнечными панелями, расположенными на крыше общежитий.

Талисманом игр выбран маскот Йодли. Это нечто среднее между коровой, козой и собакой породы сенбернар. Все эти животные часто встречаются в швейцарских Альпах.

Маскот Йодли

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ИСТОЧНИК KP.RU