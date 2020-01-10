2020-01-10T06:05:54+03:00
Общество

Алексей Текслер поручил проверить скандальное шоу «Снежная королева»

Важно понять роль чиновников в согласовании проведения спектакля
Ольга АНТОНОВА
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Организаторы обещали грандиозное шоу со спецэффектами. Фото: vk.com/«Шоу «Снежная Королева» от FIZICA».Организаторы обещали грандиозное шоу со спецэффектами. Фото: vk.com/«Шоу «Снежная Королева» от FIZICA».
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Скандал вокруг новогоднего шоу «Снежная королева» в ледовой арене «Трактор» получил продолжение. Губернатор Алексей Текслер поручил провести служебную проверку организации мероприятия. Важно выяснить, кто согласовал проведение спектакля, вызвавшего возмущение зрителей.

В пресс-службе главы региона заявили, что полная проверка должна оценить роль членов правительства и других руководящих лиц. Был ли им известен сценарный план шоу?

Напомним, что «Снежная королева» заявлялось как постановка в формате 5D и собрало полный зал зрителей. Родителям билеты влетели в копеечку: 1500 руб — взрослый билет и 750 руб — детский. Зрители обвинили организаторов мероприятия в халтуре: эффектов практически не было, сюжет был невнятен и смазан.

Постановку уже пообещали проверить в Роскомнадзоре на предмет соответствия указанного возрастного ценза. В официальную программу новогодних празднеств «Снежная королева» не входила. Хотя билеты активно распространяли министерства спорта и образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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