Открытый колодец пометили воздушным шариком: жители Челябинска в шоке
В группе «ВКонтакте» выложили фотографию полуоткрытого колодца со сломанной крышкой, к которой привязан воздушный шарик. По задумке автора «проекта», он, видимо, должен предупреждать людей об опасности. Местонахождение «инсталляции» не указано.
— «Оно» возвращается, — иронизируют подписчики паблика «Нетипичный Челябинск», имея в виду страшного персонажа Стивена Кинга в образе клоуна с воздушными шариками.
— Надо такое утвердить на законодательном уровне. Дешево, красиво и практично, — прокомментировал Александр.
— Я в шоке! Он же лопнет быстро, и капец. Лучше бы ветку воткнули, как раньше, и сообщили, куда следует, — написала Ирина.
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ИСТОЧНИК KP.RU