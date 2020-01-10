Открытый колодец пометили воздушным шариком: жители Челябинска в шоке

10 Янв. 2020 2020-01-10T06:21:37+03:00

Как вам такое предупреждение об опасности? Фото: "Нетипичный Челябинск", ВК

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В группе «ВКонтакте» выложили фотографию полуоткрытого колодца со сломанной крышкой, к которой привязан воздушный шарик. По задумке автора «проекта», он, видимо, должен предупреждать людей об опасности. Местонахождение «инсталляции» не указано.

— «Оно» возвращается, — иронизируют подписчики паблика «Нетипичный Челябинск», имея в виду страшного персонажа Стивена Кинга в образе клоуна с воздушными шариками.

— Надо такое утвердить на законодательном уровне. Дешево, красиво и практично, — прокомментировал Александр.

— Я в шоке! Он же лопнет быстро, и капец. Лучше бы ветку воткнули, как раньше, и сообщили, куда следует, — написала Ирина.

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ИСТОЧНИК KP.RU