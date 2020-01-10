2020-01-10T07:59:53+03:00
Общество

В Челябинской области детей кормят сырой холодной гречкой

Родители учеников в Златоусте возмущены качеством питания в школьных столовых
Инна КУМЕЙКО
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Если ребенок как следует не подкрепится в школе, гранит науки ему не одолеть.Если ребенок как следует не подкрепится в школе, гранит науки ему не одолеть.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Новый год в Златоусте начался со скандала. Мамы и папы учащихся трех школ пожаловались в общественную организацию «Гражданский патруль» на качество обедов. Блюда холодные, невкусные, недоваренные — вот что говорят дети.

Со слов родителей, питание не только не горячее — опасное для здоровья ребенка. Сырая гречка, полуготовая капуста — ученики жалуются на боли в животе и тошноту, срыв стула и рвоту.

Активисты «Гражданского патруля» цитируют родителей: «Дочь учится в школе № 8. После обеда у нее болел живот. Гречку почти сырую давали». Отзывы родителей учеников школы на седьмом участке: «Детей кормят холодной едой! Они всегда голодны!»

Жалобы в «Гражданском патруле» собирали с 13 декабря. Поступило 27 сигналов из школ № 8, 18 и 19.

— Сигналы нельзя считать совпадением. Вопросы по качеству питания возникли к руководству школ, поварам, поставщикам, — говорит активист «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королев.

Активисты просят региональный Роспотребнадзор проверить качество питания в школах и наказать виновных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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