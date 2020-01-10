В Челябинске из сквера в центре пытались украсть огромную ель

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:31:20+03:00

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Осенью на Университетской набережной разбили сквер. «Зеленая стрелка» протянулась до перекрестка с ул. Молодогвардейцев. Горожане получили зону отдыха. На газонах высадили высокие яблони, ивы, штамбовые березы, елки, сосны.

Хвойники-крупномеры в сквер завезли в декабре, и пару дней деревья лежали на земле в ожидании высадки в заготовленные ямы.

Автор проекта благоустройства сквера, ландшафтный дизайнер Марина Фролова рассказала корреспонденту КП-Челябинск, что одну из елок пытались украсть.

— Позвонил знакомый, он работает на погрузчике-манипуляторе. Некая дама заказала ему вывоз ели. Мы устроили засаду с участковым и взяли ее с поличным, — говорит ландшафтный дизайнер.

Как объяснила похитительница, ель она хотела… спасти. Мол, скоро новогодние праздники, и до дерева найдутся охотники. А она бы ее высадила в уютном уголке.

— Но похитительницу не оштрафовали. «Это вы считаете, что дерево крадут, а она считает, что елка была в опасности», — сказали нам в полиции. Странно, да? — недоумевает дизайнер.

А сквер страдает от вандалов. Деревья ломают, газоны давят колесами машин.

— По данному факту сотрудниками отдела полиции Калининского района проведена проверка по результатам которой вынесено определено об отказе в возбуждении административного производства по статьей за мелкое хищение, — сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.

В полиции объяснили отказ тем, что Фролова не предоставила нужные справки о стоимости деревьев. А гражданка, которая покусилась на ель, объяснила все просто: деревья долго лежали по всему скверу на снегу, садить их не спешили. Вот она и решила спасти «беспризорную» по ее мнению елку.

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ИСТОЧНИК KP.RU