2020-01-10T09:59:54+03:00
Общество

В Челябинске парк «атаковали» зеленые человечки

Спорный арт-объект установили в отремонтированном общественном пространстве им. Терешковой
Инна КУМЕЙКО
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Парк в Челябинске "атаковали" зеленые человечки. Фото: группа "Нетипичный Челябинск" vk.comПарк в Челябинске "атаковали" зеленые человечки. Фото: группа "Нетипичный Челябинск" vk.com
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В парке у Комсомольской площади опять креативят по-страшному. Только народ перестал удивляться спорному скульптурному изображению первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, как подоспел новый арт-объект.

Странные зеленые человечки — то ли дети, то ли инопланетяне, сработанные из синтетического материала типа «елочка», держат на поднятых руках что-то похожее на земной шар. Лиц нет: все в зеленом материале. Есть только глаза, и они жуткие.

«Ужас какой, только детей пугать», — содрогаются челябинцы, откликаясь в соцсетях под фото новых элементов интерьеров парка.

Художественная концепция парка имени Валентины Терешковой — космическая. Здесь во время капремронта обновили фонтан и украсили его ракетой, разбили «Парк планет», замостили дорожки и построили детские площадки. Районные власти обещают высадить 200 деревьев-крупномеров и кустарник. У фонтана сидят скульптуры четвероногих покорительниц космического пространства — собак Белки и Стрелки.

Низкий художественный уровень скульптур, уже установленных в парке, отмечают эксперты.

Цена вопроса благоустройства парка — более 46 млн руб.

Автор скульптуры грубо нарушил пропорции человеческой фигуры, показав незнание пластической анатомии. Фото: Архив "КП".

Автор скульптуры грубо нарушил пропорции человеческой фигуры, показав незнание пластической анатомии. Фото: Архив "КП".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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