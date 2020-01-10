В Челябинской области дотла сгорел дом опекунши тяжело больной девушки с ДЦП

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:44:18+03:00

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Жительница Полетаево Наталья Галеева на днях заявила, что власти отняли у нее трех племянниц, опекуншей которых она была. Отняли якобы потому, что одной из девочек, 19-летней Лизе, страдающей ДЦП, положена квартира, а власти сопротивлялись.

— Кожа и кости! — воскликнула Галеева, навестив Лизу в реабилитационном центре Копейска.

Однако проверка казенного учреждения в Копейске, где находилась девушка, обвинений не подтвердила. Девушка прибавила в весе. Но минусы нашлись: ей не предоставили противопролежневого матраса.

По распоряжению первого замгубернатора Ирина Гехт, пациентку перевели в лучший паллиативный центр области. Копейский реабилитационный центр проверит Следственный комитет.

Министр соцотношений региона Ирина Буторина заявила, что из дома тетки Лизу забрали из-за ненадлежащего ухода.

Ночью 10 января в Полетаево, по ул. Северной, 29, сгорел дом Натальи Галеевой. В огне погиб ее 47-летний гражданский муж.

Галеева считает, это поджог. Огонь уничтожил дом накануне визита в Полетаево проверяющих условия жизни в семье.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, причина пожара устанавливается.

19-летняя Лиза, страдающая ДЦП, помещена в лучший паллиативный центр Южного Урала. Фото: Архив "КП".

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ИСТОЧНИК KP.RU