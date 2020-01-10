2020-01-10T10:44:18+03:00
Происшествия

В Челябинской области дотла сгорел дом опекунши тяжело больной девушки с ДЦП

В огне погиб супруг женщины
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Дом заполыхал глубокой ночью 10 января. Фото: группа "Подслушано Сосновский район (п.Полетаево)" vk.comДом заполыхал глубокой ночью 10 января. Фото: группа "Подслушано Сосновский район (п.Полетаево)" vk.com
Изменить размер текста:

Жительница Полетаево Наталья Галеева на днях заявила, что власти отняли у нее трех племянниц, опекуншей которых она была. Отняли якобы потому, что одной из девочек, 19-летней Лизе, страдающей ДЦП, положена квартира, а власти сопротивлялись.

— Кожа и кости! — воскликнула Галеева, навестив Лизу в реабилитационном центре Копейска.

Однако проверка казенного учреждения в Копейске, где находилась девушка, обвинений не подтвердила. Девушка прибавила в весе. Но минусы нашлись: ей не предоставили противопролежневого матраса.

По распоряжению первого замгубернатора Ирина Гехт, пациентку перевели в лучший паллиативный центр области. Копейский реабилитационный центр проверит Следственный комитет.

Министр соцотношений региона Ирина Буторина заявила, что из дома тетки Лизу забрали из-за ненадлежащего ухода.

Ночью 10 января в Полетаево, по ул. Северной, 29, сгорел дом Натальи Галеевой. В огне погиб ее 47-летний гражданский муж.

Галеева считает, это поджог. Огонь уничтожил дом накануне визита в Полетаево проверяющих условия жизни в семье.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, причина пожара устанавливается.

19-летняя Лиза, страдающая ДЦП, помещена в лучший паллиативный центр Южного Урала. Фото: Архив "КП".

19-летняя Лиза, страдающая ДЦП, помещена в лучший паллиативный центр Южного Урала. Фото: Архив "КП".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предприниматель брызнул перцовым баллончиком в глаза посетителю торгового центра в Магнитогорске
В Челябинск на старый Новый год вернутся метели
Смелый таксист из Магнитогорска вместо указанного адреса привез пассажиров в полицию
«Злая шутка?»: слепым подарили билеты в кино в Челябинской области
«Трактор» после матча с ХК «Сочи» поднялся с последнего места
Тащат все, что не прикручено: в Челябинска разворовывают новогодние инсталляции
Роспотребнадзор проверит детсад в Челябинске, где произошло массовое отравление
С 14 января в Челябинске стартует утилизация елок
Метели прогнозируют на понедельник в Челябинской области
Большая поликлиника в центре Челябинска меняет вход
Ждать ли Челябинску крещенских морозов в 2020 году
В старый Новый год по центру Челябинска пройдут горожане в костюмах царского времени
В Челябинске феминистки выступили против акции защитников семьи
В Челябинской области обсуждают спонтанную уличную библиотеку
В центре Челябинска рядом с ржавым забором поставили дорогие ограждения
Микроавтобусу с мигрантами из Азии не дали доехать в Екатеринбург
Несмотря на запрет губернатора, дорожники в Челябинске находят лазейки, чтобы солить улицы
Из мести житель Челябинской области сжег коттедж соседей
Элитный внедорожник снес троих человек на трассе в Челябинской области
На следующей неделе в Челябинск придут плюсовые температуры
Жители многоэтажки в Челябинске обеспокоены соседями, у которых пятый день горит гирлянда
В Челябинске в детсаду массово отравились дети
Челябинцы с фильмом «Холоп» стали самыми успешными продюсерами
Челябинский облизбирком пополнился представителем губернатора
Найден школьник, пропавший в Магнитогорске