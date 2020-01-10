В Челябинске курсирует музыкальный трамвай
В группе «Челябинский Транспорт» социальной сети ВКонтакте размещен пост челябинки, которая стала свидетелем музыкального флешмоба. В трамвае разъезжает веселый пассажир: пенсионер играет на гармони и исполняет патриотические песни.
Об этом рассказала Марина Бартош. Она не только сфотографировала «артиста», но и записала видео. Челябинцам очень понравился концерт в вагоне, курсирующем по маршруту №3.
— Музыка и песни военных лет, приятное поздравление от пассажира в честь грядущих праздников. Вагон 2119. Маршрут 3. ЧМК-Колющенко, — написала Марина Бартош.
— Хороший дядечка! Вежливый такой! С нами тоже ездил. Хорошо играет на гармони! Приятно слушать было, — оценили творчество музыканта попутчики.
— Четыре раза с ним ездил, разную музыку играет. Молодец, дед, — отметили пользователи.
Видимо, мужчина часто ездит и радует своим творчеством челябинцев, судя по откликам, рассказал сайт «Челябинск Сегодня».
Мужичок с гармошкой в транспорте Челябинска..
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