В Челябинске курсирует музыкальный трамвай

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:09:03+03:00

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В группе «Челябинский Транспорт» социальной сети ВКонтакте размещен пост челябинки, которая стала свидетелем музыкального флешмоба. В трамвае разъезжает веселый пассажир: пенсионер играет на гармони и исполняет патриотические песни.

Об этом рассказала Марина Бартош. Она не только сфотографировала «артиста», но и записала видео. Челябинцам очень понравился концерт в вагоне, курсирующем по маршруту №3.

— Музыка и песни военных лет, приятное поздравление от пассажира в честь грядущих праздников. Вагон 2119. Маршрут 3. ЧМК-Колющенко, — написала Марина Бартош.

— Хороший дядечка! Вежливый такой! С нами тоже ездил. Хорошо играет на гармони! Приятно слушать было, — оценили творчество музыканта попутчики.

— Четыре раза с ним ездил, разную музыку играет. Молодец, дед, — отметили пользователи.

Видимо, мужчина часто ездит и радует своим творчеством челябинцев, судя по откликам, рассказал сайт «Челябинск Сегодня».

Мужичок с гармошкой в транспорте Челябинска..

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ИСТОЧНИК KP.RU