2020-01-10T11:41:11+03:00
Общество

В Челябинске учат создавать героев популярной 3D-игры

Что можно узнать в компьютерной академии
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На примере легендарной игры Minecraft в Челябинске школьников учат виртуальному моделированию.

Дети очень любят играть в компьютерные игры, но не знают, сколько на самом деле уходит времени на создание подобных программ. На мастер-классе ребятам педагоги помогут освоить программу по созданию 3D-объектов и научат оживлять героев в 3D-формате.

На мастер-классы в компьютерную академию «Шаг» приглашаются не только фанаты игры. Утром ждут ребят 9-10 лет, а днем проведут занятия для школьников 11-14 лет. В академии хотели бы видеть и родителей, чтобы поведать о пользе IT-образования и месте, где ребенок сможет выбрать будущую профессию, рассказал сайт Hornews.com.

Подробности можно узнать по телефону: +7 (351) 217-13-17

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ИСТОЧНИК KP.RU

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