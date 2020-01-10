В Челябинске учат создавать героев популярной 3D-игры
На примере легендарной игры Minecraft в Челябинске школьников учат виртуальному моделированию.
Дети очень любят играть в компьютерные игры, но не знают, сколько на самом деле уходит времени на создание подобных программ. На мастер-классе ребятам педагоги помогут освоить программу по созданию 3D-объектов и научат оживлять героев в 3D-формате.
На мастер-классы в компьютерную академию «Шаг» приглашаются не только фанаты игры. Утром ждут ребят 9-10 лет, а днем проведут занятия для школьников 11-14 лет. В академии хотели бы видеть и родителей, чтобы поведать о пользе IT-образования и месте, где ребенок сможет выбрать будущую профессию, рассказал сайт Hornews.com.
Подробности можно узнать по телефону: +7 (351) 217-13-17
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU