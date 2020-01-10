Пермские МИГ-31 были замечены в небе Челябинска
Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ совершили сложный авиаманевр в воздухе над Челябинском. Летчики авиаполка, базирующегося в Пермской области, отработали воздушную дозаправку.
Боевые самолеты сели в Челябинске на аэродроме Шагол, пролетев 2,5 тыс. километров. Дозаправка в воздухе — это один из сложнейших элементов подготовки военных пилотов.
— Между бортами и танкером должно быть не более 10 метров. Чтобы соблюсти требуемую дистанцию, пилотам приходилось контролировать мощность двигателей вручную. Дозаправка топливом проходила на скорости 500 км/ч, — цитирует пресс-службу Центрального военного округа сайт «Южноуральская панорама».
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ИСТОЧНИК KP.RU