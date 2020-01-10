После жалоб жителей на нечищеные дороги в Челябинской области, власти пообещали почистить только одну — до кладбища

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:22:15+03:00

И то лишь потому что скоро в городе состоятся похороны

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Жители Катав-Ивановска пожаловались общественникам на неубранные от снега улицы. По их словам, после снегопада дороги завалило, мучаются и пешеходы и водители. Но чистить улицы никто не спешит.

— Весь город тонет в снегу, на остановках стоять негде, подходить к остановкам только по сугробам, частный сектор практически весь в снегу, даже на фото видно, стоит «скорая» и вторая машина уже не проедет. С детьми ходить приходится иногда по проезжей части. А что делать инвалидам? Сидеть до весны дома, ждать когда все растает? Объясняют все в администрации тем, что праздники были, техники нет, — рассказала Екатерина Зейдель, активист «Гражданского патруля» в Катав-Ивановске.

По словам общественницы, из-за снега стоять на остановках негде, а подойти к ним можно только по сугробам. Фото: Гражданский патруль | Челябинск

Заметены улицы Ленина, Больничная, Свердловская, Пугачевская и другие. Екатерина оборвала телефон в администрации. Говорит, чиновники пообещали почистить только одну улицу — 8 Марта, которая ведет к кладбищу. И только потому что сегодня, 10 января, состоятся похороны, и процессии будут непросто добираться по снегу до погоста.

КП-Челябинск обратилась в администрацию Катав-Ивановска с просьбой прокомментировать этот инцидент.

— По результатам проведенного аукциона, по содержанию дорог и тротуаров Катав-Ивановского городского поселения, 25 декабря заключен муниципальный контракт с подрядной организацией. С 1 января подрядчик приступил к выполнению работ, согласно технического задания к указанному контракту. С 1 января по настоящее время в адрес администрации запросов со стороны надзорных органов, а так же официальных обращений от граждан — не поступало, — ответили в пресс-службе администрации.

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