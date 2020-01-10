В школе Челябинской области у детей обнаружен стригущий лишай
Инцидент произошел в копейской школе № 13. Два ребенка заразились стригущим лишаем, оба из одной семьи. Причиной заболевания стал котенок.
Как рассказала директор школы № 13 Юлия Туманова, дети заболели в прошлом году и не ходили на занятия.
— Два случая микроспории подтвердились. В конце декабря дети получили в подарок больного котенка. Один дошкольник, другой в начальной школе. В клинику за помощью обратились 6 января. Дети были не контактны. Проводится дезинфекция начальной школы, мест общего пользования и класса. В субботу пройдет дезинфекция в дошкольном отделении специалистами из Челябинска, — сказала Юлия Туманова.
Добавим, что в Копейске в 2019 году зарегистрировано 12 случаев стригущего лишая, в том числе 9 — в школе № 13 и три — в детском саду № 37. Областной Роспотребнадзор причиной назвал контакт с больными кошками, рассказал сайт "Медиазавод".
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU